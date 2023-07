Mann stirbt nach Tauchgang in beliebtem Badesee: Kripo ermittelt

Altenburg - Ein Mann ist nach Polizeiangaben nach einem Tauchgang im Haselbacher See im Altenburger Land gestorben.

Ein herbeigerufener Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun. (Symbolbild) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Der Mann sei am Sonntag noch an die Wasseroberfläche und an Land gekommen. Dort sei jedoch jede Hilfe für ihn zu spät gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.



Zu den Umständen und dem Alter des Mannes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Der Haselbacher See an der Landesgrenze zu Sachsen ist ein beliebter Badesee.