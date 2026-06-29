Mann stürzt bei Bingen in Rhein und wird von Strömung mitgerissen: Suche bislang erfolglos

Bingen - In Bingen stürzte am frühen Sonntagabend ein 20 Jahre alter Mann in den Rhein. Bislang blieb die Suche nach ihm erfolglos. Es wird vom Schlimmsten ausgegangen.

Auch der Einsatz eines Hubschraubers führte nicht zum Auffinden des 20-Jährigen. © Bild-Montage: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Mainz

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch in der Nacht das Geschehen. Demnach hatte sich der Mann mit Freunden beim Binger Mäuseturm aufgehalten.

Gegen 18.45 Uhr stürzte er beim Überqueren einer Wasserrinne in den Rhein, wurde von der Strömung mitgerissen und ging unter.

Die Freunde verständigten die Rettungskräfte und sofort begannen diese mit der Suche; sowohl im Wasser als auch mit Hubschrauber aus der Luft.