01.10.2024 11:23 Mann stürzt in See: Fahrradfahrer rettet sein Leben!

Am gestrigen Montagnachmittag stürzte ein Mann in einen niedersächsischen See. Dank eines Radfahrers konnte ihm geholfen werden.

Von Lena Schubert

Braunschweig - Mut rettet Leben! Am gestrigen Montagnachmittag stürzte ein Mann in einen niedersächsischen See. Dank eines Radfahrers konnte ihm geholfen werden. Ein Mann (64) war in den Braunschweiger Südsee gestürzt. Ein Radfahrer (45) rettete sein Leben. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa Gegen 15.50 Uhr hielt sich der 64 Jahre alte Betroffene auf dem Steg am Südsee in Braunschweig auf, als er plötzlich ins Wasser stürzte. Der Grund dafür ist unbekannt. Ein 45-jähriger Radfahrer aus Wolfenbüttel fuhr auf einer Radtour an dem Gewässer vorbei und erkannte, wie der hilflose Mann etwa 20 Meter vom Ufer entfernt im Wasser saß und sich kaum noch bewegte. Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, rief der mutige Radler umgehend die Polizei und stieg dann selbstständig in den See. Badeunfall Zahl der Badetoten in Bayern angestiegen: Darum ist eine Gruppe besonders betroffen Er versuchte, den 64-Jährigen an Land zu ziehen, und hielt ihn schließlich so lange über Wasser, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt war der Betroffene nur noch bedingt ansprechbar. Die Beamten gingen ebenfalls ins Wasser und bargen die beiden Männer. Der 64-Jährige konnte schließlich durch den Notdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dank der Hilfe des Radlers hatte er überlebt.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa