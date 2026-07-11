11.07.2026 20:17 Sie machte noch auf sich aufmerksam: 75-Jährige stirbt in Badesee trotz Schwimmhilfe

13 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Trauriger Badeunfall: Eine 75-jährige Frau ist am Samstagnachmittag beim Schwimmen in einem See in Wörth an der Isar ums Leben gekommen.

Von Charlotte Haft Wörth an der Isar - Trauriger Badeunfall: Eine 75-jährige Frau aus Ergoldsbach ist am Samstagnachmittag beim Schwimmen im Wakelake in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen Die Frau starb beim Schwimmen in Badesee. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Sie badete gegen 16.10 Uhr im Wasser und ging unter, obwohl sie eine Schwimmhilfe für Erwachsene dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte sie demnach noch selbst auf ihre Lage aufmerksam machen können. Ersthelfer brachten die Frau an Land. Trotz schneller Reanimationsversuche starb die 75-Jährige laut Polizei noch am Badesee.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolfoto)