Münchner (†29) geht im Unteren Gaisalpsee unter und stirbt

Oberstdorf - Tödlicher Badeunfall im Allgäu: Ein junger Mann aus München ist in einem Bergsee untergegangen und gestorben.

In einem Bergsee im Allgäu hat ein junger Münchner bei einem Badeunfall sein Leben verloren. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-Jährige am Montagnachmittag den für sein Alpenpanorama bekannten Unteren Gaisalpsee bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) gemeinsam mit einem Bekannten durchschwimmen.

Aus zunächst unklarer Ursache ging der Mann dabei unter und tauchte nicht wieder auf.

Seine Begleiter am Ufer hätten das gesehen und sofort den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

"Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch Bergwacht, Wasserwacht, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei konnte der Mann nur noch leblos von Tauchern der Wasserwacht Sonthofen geborgen werden", berichtete die Polizei.