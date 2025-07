Suchaktionen an Seen im Ländle: Vermisste Männer sind wohlauf

Friedrichshafen/Bad Schönborn - Nach einer großangelegten Suchaktion am Bodensee, bei der Boote sowie ein Hubschrauber eingesetzt wurden, gibt es gute Neuigkeiten. Der vermisste Mann (45) kam zum Einsatzort zurück. Auch die Suche nach einem Vermissten vom Philippsee in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) ist vorüber. Er wurde bei einem Bekannten angetroffen.

Laut Polizei war er wohl schwimmen und später an einer anderen Stelle wieder an Land gegangen. Zu Fuß kehrte er schließlich zu seinen Sachen - unter anderem einem Rucksack - zurück.

Die Suche nach dem gesuchten 45-Jährigen aus Friedrichshafen wurde am Freitagnachmittag eingestellt. Der Mann war zu Fuß an den Ort zurückgekehrt, an dem er als vermisst gemeldet worden war.

Die Suche nach einem Vermissten im Philippsee in Bad Schönborn nahm ein überraschendes Ende. Der Mann wurde am Donnerstagabend als vermisst gemeldet, teilte die Polizei mit.

Am Ufer fand die Polizei den Angaben nach persönliche Gegenstände des Vermissten. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann schwimmen ging.

Die Suche wurde am Freitag mit Polizei, Tauchern und Drohnen fortgesetzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Am Freitag gab es dann ein Lebenszeichen.

Warum er seine persönlichen Gegenstände an dem See zurückließ, sei schwierig zu klären. Der Mann könne sich an nichts mehr erinnern, hieß es weiter. Am Freitag sei der Mann auf die Polizeiwache gekommen, um seine Gegenstände abzuholen.

Erstmeldung: 12.19 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.04 Uhr.