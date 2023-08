Tödlicher Badeunfall in Halle: Mann (†32) stirbt nach Minuten unter Wasser

Die Polizei ermittelt nach dem Badeunfall am Hufeisensee in Halle, bei dem ein Mann (†32) ums Leben kam. (Symbolbild) © 123RF/patrickdaxenbichler

Ein 32-jähriger Mann ist am späten Samstagnachmittag in dem See, in dem das Baden verboten ist, untergegangen.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge ereignete sich das Unglück gegen 17 Uhr. Demnach soll sich der Mann mehrere Meter vom Ufer entfernt einige Minuten unter Wasser befunden haben.

Rettungskräfte haben nach der Bergung des Unfallopfers sofort Reanimationsmaßnahmen in die Wege geleitet – er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb er jedoch am frühen Abend.

Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll ganz in der Nähe eine Feuerwehrübung stattgefunden haben, weshalb Kameraden den wohl aus Pakistan stammenden Mann schnell aus dem Wasser haben ziehen können.