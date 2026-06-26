Tödlicher Badeunfall im Norden: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Kremperheide - Tragödie im Norden! Am Donnerstag ist ein 28-jähriger Mann bei einem Badeunfall in Kremperheide im Kreis Steinburg ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

Bei einem Badeunfall in Kremperheide ist am Donnerstag ein 28-jähriger Mann gestorben. © Florian Sprenger

Wie eine Sprecherin der Leitstelle West gegenüber TAG24 mitteilte, war der Mann mit einigen Freunden am See "Deckmannsche Kuhlen", als er nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 18 Uhr ins Wasser ging.

Als er nicht zurückkam, machten sich seine Begleiter auf die Suche nach ihm, konnten jedoch nichts finden. Deshalb wählten sie laut Sprecherin um 19.06 den Notruf.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, um nach dem Vermissten zu suchen, darunter Kameraden der Feuerwehr und der DLRG. Auch ein Rettungshubschrauber sowie eine Tauchergruppe aus Hamburg kamen zum Einsatz.

Gegen 20.14 Uhr entdeckte ein Taucher schließlich den leblosen Körper des Mannes. Die Kräfte zogen ihn aus dem Wasser und versuchten noch eine Reanimation, konnten letztlich aber nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen.