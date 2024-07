Polizei entdeckt Badesachen an See: Trauriger Verdacht bestätigt sich kurz darauf

Fürstenfeldbruck - Ein 31 Jahre alter Mann ist im Pucher Meer, einem Baggersee auf dem Gebiet der Stadt Fürstenfeldbruck in Oberbayern , ertrunken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

An der Suchaktion waren auch Taucher beteiligt. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Wie die Beamten am heutigen Samstag mitteilten, waren einer Streifenbesatzung gegen 21.50 Uhr am gestrigen Freitagabend mehrere herrenlose Badesachen am Ufer des Sees ins Auge gestochen.

Erste Nachforschungen sorgten dafür, dass die Einsatzkräfte die Möglichkeit eines Badeunfalls in Betracht zogen und deshalb genauer nachsahen.

Es wurde eine groß angelegte Suche in die Wege geleitet. An dieser waren neben zahlreichen Kräften von Wasserwacht und Feuerwehr auch Taucher beteiligt. Im Verlauf konnte dabei eine männliche Leiche im See ausgemacht und geborgen werden.