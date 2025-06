Tödlicher Badeunfall in Nordhessen: Mann (†33) ertrinkt im Stellbergsee

Kassel - Feuerwehrkräfte, Taucher und ein Rettungshubschrauber rückten aus, doch alle Hilfe war vergeblich: Im nordhessischen Stellbergsee starb am Sonntagabend ein 33-jähriger Mann bei einem Badeunfall .

Alles in Kürze

Badeunfall im Stellbergsee: Feuerwehrkräfte konnten einen 33-jährigen Mann bergen, doch ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 19.50 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Demnach schwamm der 33-Jährige in dem See in Söhrewald-Wellerode im Landkreis Kassel, als er plötzlich unterging und nicht wieder auftauchte.

"Passanten hatten noch vergeblich versucht, ihn zu retten", ergänzte ein Sprecher.

Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung mit zahlreichen Kräften zu dem im Volksmund als "Mondsee" bekannten Stellbergsee aus. Die Taucher-Gruppe der Berufsfeuerwehr Kassel, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber kamen ebenfalls zum Einsatz.

Gegen 20.45 Uhr konnten Feuerwehrleute den 33-Jährigen aus dem Wasser bergen, doch es war zu spät: "Vor Ort konnte durch den Notarzt, nach dem Versuch zu reanimieren, nur noch der Tod festgestellt werden", hieß es weiter.