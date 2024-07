Tragödie an beliebtem Badesee: Frauen geraten beim Schwimmen in Not, eine stirbt

Mücheln - Unfall-Drama am Geiseltalsee im Saalekreis: Zwei Frauen sind am Freitagmorgen beim Schwimmen verunglückt – eine überlebte nicht.

Eine Frau habe reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden können, die andere starb noch vor Ort.

Laut Deutscher Presse-Agentur, die sich auf Informationen des Landkreises beruft, seien die Einsatzkräfte von einer Passantin über die in Not geratenen Schwimmerinnen informiert worden, die bereits um Hilfe gerufen haben sollen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das tragische Unglück auf dem See bei Mücheln gegen 9.30 Uhr. Die zwei Frauen seien zuvor im See schwimmen gewesen und sollen sich zu weit vom Ufer entfernt haben.

Zum Gesundheitszustand der Verletzten und zu den Hintergründen, etwa wie die Schwimmerinnen in Not geraten sind, lagen am Nachmittag noch keine weiteren Informationen vor.