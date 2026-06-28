Traurige Gewissheit nach Badeunfall: Teenager leblos aus See geborgen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Badesee Echtz bei Düren suchen Einsatzkräfte seit Freitag nach einem vermissten 14-Jährigen. Am Sonntag wurde er leblos geborgen.

Von Yuriko Wahl-Immel

Düren - Ein vermisster 14-Jähriger ist nach dreitägiger Suche im Badesee Echtz bei Düren in Nordrhein-Westfalen leblos geborgen worden. 

Nach einer dreitägigen Suchaktion im Badesee Echtz bei Düren haben Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen leblos geborgen.
Nach einer dreitägigen Suchaktion im Badesee Echtz bei Düren haben Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen leblos geborgen.  © Henning Kaiser/dpa

Einsatzkräfte hatten seit Freitag nach dem Jugendlichen gesucht.

Er war nach bisherigen Erkenntnissen mit Freunden in einem Schlauchboot auf dem See unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser gefallen.

Seine Begleiter hatten noch vergeblich versucht, ihn über Wasser zu halten.

Gefunden in acht Metern Tiefe: 23-Jähriger stirbt beim Baden im Starnberger See
Badeunfall Gefunden in acht Metern Tiefe: 23-Jähriger stirbt beim Baden im Starnberger See

Mit Booten, Tauchern und einem Sonarroboter wurde nach dem Vermissten gesucht, auch zwei Hubschrauber waren zwischenzeitlich im Einsatz. 

Am Sonntagvormittag sei der Jugendliche dann geortet und aus dem See geborgen worden, berichtete die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema Badeunfall: