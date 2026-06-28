Traurige Gewissheit nach Badeunfall: Teenager leblos aus See geborgen

Düren - Ein vermisster 14-Jähriger ist nach dreitägiger Suche im Badesee Echtz bei Düren in Nordrhein-Westfalen leblos geborgen worden.

Nach einer dreitägigen Suchaktion im Badesee Echtz bei Düren haben Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen leblos geborgen. © Henning Kaiser/dpa

Einsatzkräfte hatten seit Freitag nach dem Jugendlichen gesucht.

Er war nach bisherigen Erkenntnissen mit Freunden in einem Schlauchboot auf dem See unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser gefallen.

Seine Begleiter hatten noch vergeblich versucht, ihn über Wasser zu halten.

Mit Booten, Tauchern und einem Sonarroboter wurde nach dem Vermissten gesucht, auch zwei Hubschrauber waren zwischenzeitlich im Einsatz.