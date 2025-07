Tretboot-Drama im Eibsee belebt Diskussion: Brauchen wir eine Schwimmwesten-Pflicht?

Grainau - Unglücke passieren. Man kann sie nicht vorhersehen und ist nur selten darauf wirklich vorbereitet. Am Samstag geschah so ein Unglück, als zuerst ein sechsjähriger Junge in den Eibsee stürzte und sein Vater daraufhin hinterhersprang. Seitdem gelten beide als vermisst. Experten fordern eine Schwimmwesten-Pflicht. Nach Meinung dieses TAG24-Autors zu Recht.