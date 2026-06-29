Trotz Reanimation: Senior verstirbt bei Badeausflug im Starnberger See
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Starnberg - Ein weiterer Toter im Starnberger See: Am Sonntag ertrank ein 84-jähriger Mann während eines Badeausflugs. Die Kripo geht von einem Unfall aus.
Der Rentner ging regelmäßig im Starnberger See baden, so auch in den späten Sonntagabendstunden, so die Polizei.
Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit machte sich die Familie zunehmend Sorgen und alarmierte die Einsatzstelle.
Die eingesetzten Rettungskräfte konnten den 84-Jährigen nur noch leblos im Wasser auffinden und bergen. Unverzüglich eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Archivfoto)