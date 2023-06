Verzweifelte Suche in Düsseldorf: Mann (22) geht im Rhein baden und verschwindet

Düsseldorf – Nach einem Badeunglück im Rhein in Düsseldorf kommt für einen jungen Mann (22) wohl jede Hilfe zu spät.

Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach dem 22-Jährigen. © BlaulichtRheinlandNRW

Der 22-Jährige wird nach seinem Verschwinden in den Wassermassen am gestrigen Samstagabend noch immer vermisst, wie die Feuerwehr am frühen Sonntagnachmittag mitteilte.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann gegen 17.15 Uhr in Höhe des Stadtteils Himmelgeist mit Freunden im Rhein baden gegangen. Eine lebensgefährliche Aktion, wie die Feuerwehr warnt.

So seien drei Menschen (22, 23 und 24) durch die Strömung aus den Buhnen - den ins Wasser ragenden Kiesflächen - in den Rheinstrom gesogen worden.

Glücklicherweise konnte sich einer von ihnen nach Angaben der Einsatzkräfte "im letzten Moment" an einem Stein festhalten und somit selber in Sicherheit bringen. Die zweite Person wurde durch einen Schlauchbootfahrer gerettet und an Land gebracht.

Rund 60 Einsatzkräfte an Land und zu Wasser von Feuerwehr, DLRG, Wasserschutzpolizei und dem städtischen Rettungsdienst starteten umgehend die Suche nach dem vermissten 22-Jährigen. Auch zwei Hubschrauber und mehrere Boote sowie professionelle Strömungsretter waren am Samstagabend im Einsatz.