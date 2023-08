Leiche aus der Donau gezogen: Nun herrscht traurige Klarheit

Vilshofen - Zwei Tage nach einem Badeunfall in der Isar haben Feuerwehrleute die Leiche des vermissten jungen Mannes aus der Donau geborgen.

Nach einem Badeunfall in der Isar herrscht nun schreckliche Gewissheit. © Markus Zechbauer/zema-medien

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 21-Jährige am Donnerstag bei Vilshofen im Landkreis Passau leblos in der Donau treibend gefunden.

Ein Bootsfahrer habe die Leiche am Abend entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass der Mann ertrunken sei.

Der Mann war am Dienstag seiner Freundin zu Hilfe geeilt, die bei Plattling im Kreis Deggendorf beim Baden mit einer Luftmatratze in Schwierigkeiten geraten war - und anschließend selbst abgetrieben.