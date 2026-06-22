Vor den Augen der Ehefrau: Mann fällt von SUP ins Wasser und ertrinkt

Wandlitz - Bade-Drama in Brandenburg . Ein 29-Jähriger ist im Wandlitzsee von einem Stand-up Paddle-Board, dem sogenannten SUP, ins Wasser gefallen und ertrunken.

Rettungskräfte suchen mit einem Großaufgebot nach dem Mann. © Thomas Peise

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Wandlitzsee, dann fiel er ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Besonders dramatisch: Nach TAG24-Informationen fiel auch seine Tochter ins Wasser. Das Mädchen konnte demnach von Zeugen gerettet werden, der Familienpapa nicht mehr.

Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte nach dem 29-Jährigen, unterstützt von einem Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera sowie von einer Unterwasserdrohne.

Gegen 20 Uhr entdeckte die Drohne eine im Wasser treibende leblose Person. Die Feuerwehr barg anschließend die Leiche.

Auch ein Seelsorger war vor Ort und betreute die Verwandten bzw. die Ehefrau.