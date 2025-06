Ein Toter, ein Vermisster: Zwei ernste Wasser-Einsätze in NRW

Düsseldorf - Ein Ausflug an einen Badesee in Leverkusen endet für einen Mann tragisch. Auch im Rhein wird stundenlang nach einem Vermissten gesucht.

Feuerwehrleute stehen am kleinen Silbersee in Leverkusen. Aus dem See ist ein Mann tot geborgen worden. © Daniel Evers/dpa

Aus dem kleinen Silbersee in Leverkusen ist am Sonntag ein Mann tot geborgen worden.

Die Leiche des 40-Jährigen sei am Nachmittag zufällig entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann am Samstagabend mit Freunden an dem See aufgehalten und dabei auch Alkohol getrunken.

Als die anderen nach Hause gingen, sei er am See geblieben. Erst am Morgen sei den Freunden aufgefallen, dass der Mann nicht nach Hause gekommen war.

Am Ufer seien sein Handtuch und seine Kleidung gefunden worden. Die Polizei ermittelt, Hinweise auf ein Verbrechen gibt es den Angaben nach bisher nicht.