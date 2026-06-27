Zwei Badetote in Berlin: Mann ertrinkt in Hafen Tempelhof

Berlin - Erst am Donnerstag endete der Badespaß für eine Schulklasse tragisch , jetzt forderte die Hitze die nächsten Badetoten . Am Samstag sind in Berlin auf der Suche nach etwas Abkühlung gleich zwei Männer ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Mann nicht mehr retten. © Feuerwehr Berlin

Das erste Unglück ereignete sich zur Mittagszeit gegen 13 Uhr am östlichen Strand des Jungfernheideteichs. Badegäste entdeckten einen Mann, der regungslos in Ufernähe im Wasser trieb.

Sie zogen ihn sofort an Land und stellten fest, dass er keinen Kreislauf mehr hatte.

Mehrere Ersthelfer begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, während andere die Feuerwehr alarmierten. Die eingetroffenen Rettungskräfte übernahmen die Reanimation, mussten diese jedoch schließlich erfolglos beenden. Der Mann starb noch am Einsatzort.

Nur wenig später das nächste Unglück. Diesmal im Hafen Tempelhof. Auch hier bemerkten die Passanten einen regungslos im Wasser treibenden Mann.

Sie versuchten zunächst selbst, ihn aus dem Wasser zu ziehen, doch erst mit Unterstützung der Polizei gelang die Bergung.