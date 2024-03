Bauern besetzen Autobahnbrücken in Sachsen!

Bautzen - In Sachsen haben Landwirte am heutigen Donnerstagabend diverse Autobahnbrücken besetzt.

Der Bauernprotest fand an mehreren Orten in Sachsen statt - so auch an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla. © Roland Halkasch

Es habe über 20 Aktionen mit zusammen 800 Teilnehmern gegeben, sagte der Sprecher der Vereinigung LSV (Land schafft Verbindung), Robert Erdmann (37).

So standen die Bauern beispielsweise an der B95, die bei Chemnitz über die A4 führt, sowie im Landkreis Bautzen an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla.

Laut Erdmann waren die rund einstündigen Aktionen mit den zuständigen Behörden abgesprochen und genehmigt. Die Autobahnen seien weiter befahrbar gewesen.

Den Landwirten gehe es um das Signal in Richtung Bundespolitik in Berlin.

Dort steht am Freitag im Bundesrat unter anderem der schrittweise Abbau der Agrardiesel-Subventionen zur Abstimmung.