Bauernprotest: Rund 100 Traktoren versammeln sich vor Lidl-Zentrale

Bad Wimpfen - Mit zahlreichen Traktoren haben Landwirte in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) rund um die Lidl-Zentrale vor allem gegen die Milch- und Butterpreise des Lebensmitteldiscounters demonstriert.

Bauern versammeln sich vor der Lidl-Zentrale. Anlass sind bundesweite Bauernproteste wegen zu niedriger Milch- und Butterpreise. © Marijan Murat/dpa

Die Polizei sprach von rund 100 Traktoren. Der Verein "Land schafft Verbindung BW", ein Zusammenschluss aus Landwirten, wollte sich zunächst nicht auf eine Zahl festlegen.

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise kürzlich erneut reduziert. Ein 250-Gramm-Stück "Deutscher Markenbutter" der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro.

Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen.

Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr stemmen.