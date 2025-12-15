Bauernprotest: Rund 100 Traktoren versammeln sich vor Lidl-Zentrale

Landwirte protestieren mit Traktoren vor der Lidl-Zentrale. Hintergrund sind die gesunkenen Milch- und Butterpreise.

Von Martin Oversohl

Bad Wimpfen - Mit zahlreichen Traktoren haben Landwirte in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) rund um die Lidl-Zentrale vor allem gegen die Milch- und Butterpreise des Lebensmitteldiscounters demonstriert.

Bauern versammeln sich vor der Lidl-Zentrale. Anlass sind bundesweite Bauernproteste wegen zu niedriger Milch- und Butterpreise.
Bauern versammeln sich vor der Lidl-Zentrale. Anlass sind bundesweite Bauernproteste wegen zu niedriger Milch- und Butterpreise.  © Marijan Murat/dpa

Die Polizei sprach von rund 100 Traktoren. Der Verein "Land schafft Verbindung BW", ein Zusammenschluss aus Landwirten, wollte sich zunächst nicht auf eine Zahl festlegen.

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise kürzlich erneut reduziert. Ein 250-Gramm-Stück "Deutscher Markenbutter" der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro.

Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen.

Hund will Katzenfutter klauen: Was passiert, als Besitzer ihn stellen, löst Lachtränen aus
Hunde Hund will Katzenfutter klauen: Was passiert, als Besitzer ihn stellen, löst Lachtränen aus

Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr stemmen.

Mahnwache bis Dienstag rund um die Lidl-Zentrale

Die Bauern rückten mit rund 100 Traktoren an.
Die Bauern rückten mit rund 100 Traktoren an.  © Marijan Murat/dpa

Insgesamt hatten die Organisatoren bis zu 500 Traktoren aus ganz Baden-Württemberg vor der Lidl-Zentrale erwartet.

Die Polizei warnte wegen der sogenannten Sternfahrt vor möglichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Veranstalter ist eine Mahnwache bis Dienstagnachmittag geplant.

Die Bauern werfen Lidl in einer Online-Petition vor, die Butter "zu verramschen".

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Bauernproteste: