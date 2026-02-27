Schockfund bei Fußball-WM-Stadion: 500 Müllsäcke voller Leichenteile

Guadalajara (Mexiko) - In Kanada , den USA und Mexiko soll bald die diesjährige W eltmeisterschaft in noch nie dagewesener Größe steigen. Der Fußball soll Menschen aus aller Welt zusammenbringen und sie harmonisch vereinen. Doch politische Unruhen könnten diesem Fußballfest einen Strich durch die Rechnung machen.

Wer nicht in das Bild der Kartelle passt, wird kurzerhand ermordet. Wie viele Leichen genau in auf die 500 Müllsäcke verteilt wurden, ist noch ungewiss.

So berichtet die spanische Tageszeitung "El País", dass es in einem Umkreis von 16 Kilometern rund um das Akron-Stadion im mexikanischen Guadalajara zu einem Fund gekommen ist, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Bauarbeiter haben unweit des Stadions, in dem in wenigen Wochen vier Spiele der WM stattfinden sollen, unfassbare 500 Müllsäcke, gefüllt mit menschlichen Überresten, gefunden. So tauchten auf verschiedenen Baustellen im Bundesstaat Jalisco immer wieder Müllsäcke mit Leichenteilen auf.

Jaime Aguilar, ein Mitarbeiter einer Suchtruppe, erklärte in einem Interview mit der Zeitung: "In Jalisco werden Vermisste einfach spurlos verschwinden gelassen. Man will verhindern, dass es jemand erfährt; man will alle Spuren der Verschwundenen beseitigen."

Aktuell ist die Gefahr durch Drogenkartelle in dem nordamerikanischen Land so hoch wie noch nie. Grund dafür ist die Ermordung des Drogenbarons Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" während eines Militäreinsatzes.

Seit dem Ableben des Oberhauptes des Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dem mächtigsten aller Kartelle in Mexiko, verwüstet eben jenes ganze Städte, indem es Straßen mit brennenden Autos blockiert oder Geschäfte völlig verwüstet.

Fraglich bleibt, ob sich die Lage in den kommenden Monaten wieder so weit entspannt, dass die Fußballmannschaften und Fans bedenkenlos anreisen können.