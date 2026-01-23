Traktoren rollen auf A10 an: Berliner Ring teilweise dicht

Berlin - Pendler aufgepasst: Am Freitagmorgen werden bei Bauernprotesten Teile des Berliner Rings lahmgelegt!

Am Freitag tragen einige Bauern erneut ihren Protest auf die Straße. (Archivfoto) © Philip Dulian/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, sollen die Traktoren zwischen 6 Uhr und 17 Uhr anrollen, um zeitweise mehrere Auffahrten entlang der Autobahn 10 zu blockieren.

In diesen Bereichen ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, hieß es.

Konkret betroffen sollen folgende Autobahnauffahrten sein:

Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Havelland und Werder

Oberkrämer, Richtung Autobahndreieck Havelland und Süden

Mühlenbeck in beide Fahrrichtungen

Berlin Marzahn in beide Fahrrichtungen

Erkner Richtung Norden

Verkehrsteilnehmer müssten in den genannten Bereichen mit Staus und Verzögerungen rechnen und werden gebeten diese, nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.