Traktoren rollen auf A10 an: Berliner Ring teilweise dicht
Berlin - Pendler aufgepasst: Am Freitagmorgen werden bei Bauernprotesten Teile des Berliner Rings lahmgelegt!
Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, sollen die Traktoren zwischen 6 Uhr und 17 Uhr anrollen, um zeitweise mehrere Auffahrten entlang der Autobahn 10 zu blockieren.
In diesen Bereichen ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, hieß es.
Konkret betroffen sollen folgende Autobahnauffahrten sein:
- Potsdam Nord, Richtung Autobahndreieck Havelland und Werder
- Oberkrämer, Richtung Autobahndreieck Havelland und Süden
- Mühlenbeck in beide Fahrrichtungen
- Berlin Marzahn in beide Fahrrichtungen
- Erkner Richtung Norden
Verkehrsteilnehmer müssten in den genannten Bereichen mit Staus und Verzögerungen rechnen und werden gebeten diese, nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.
Ziel der Proteste sei es, gegen das sogenannte Mercosur-Abkommen der EU mit mehreren südamerikanischen Ländern zu protestieren. Bereits vor zwei Wochen blockierten Traktoren mehrere Autobahnauffahrten.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa