Blockade, Rechtsextreme, Anzeigen: So verliefen die Bauernproteste in Sachsen-Anhalt

Kaum etwas beschäftigte Deutschland in dieser Woche so sehr wie die Demonstrationen der Landwirte. In Sachsen-Anhalt ging es dabei nicht immer friedlich zu.

Von Alana Specht

Magdeburg/Tangermünde - Kaum etwas beschäftigte Deutschland in dieser Woche so sehr wie die Demonstrationen und Blockaden der Landwirte. Besonders in Sachsen-Anhalt ging es dabei allerdings nicht immer friedlich zu.

Landwirte protestieren gegen Subventionskürzungen: Blockaden von Rechtsextremen überrannt?

Jann-Eimo Dammeyer, der unter anderem die Brückenblockade angemeldet und organisiert hatte, distanzierte sich bewusst von rechtsextremen Teilnehmern. Gegenüber der Volksstimme erklärte er, Pegida-Anhänger am Donnerstag von der Blockade ausgeschlossen zu haben. Laut Dammeyer sei es außerdem ein wichtiges Anliegen, trotz Blockade den Weg für Rettungspersonal freizuhalten - er und viele weitere Teilnehmer und Veranstalter nehmen das sehr ernst. Das funktioniert aber in Wahrheit nicht immer: Wie das AWO-Krankenhaus in Jerichow mitteilte, habe man Anzeige erstattet, da zahlreiche Pflegekräfte am Montag nicht wie gewohnt die Elbbrücke in Tangermünde passieren durften. Das Blockieren hatte schlimme Auswirkungen auf das Krankenhaus.



Bauern ließen Pflegepersonal nicht passieren: "Waren wieder im Notfallmodus!"