Großer Protesttag in Magdeburg: Tausende Bauern werden erwartet!

Magdeburg - Am morgigen Sonntag streiken in Magdeburg wieder die Bauern. Die Polizei warnt vor größeren Verkehrseinschränkungen.

Am Sonntag findet auf dem Domplatz eine Kundgebung zum Bauernprotest statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am Sonntag um 16 Uhr findet auf dem Domplatz in der Magdeburger Altstadt eine Kundgebung statt.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, müsse deshalb vom Morgen bis in die frühen Abendstunden in der ganzen Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Bauernproteste in der Landeshauptstadt waren ursprünglich für den heutigen Samstag angekündigt. Zur gleichen Zeit war eine Holocaust-Gedenkstunde auf dem Domplatz geplant, die daher abgesagt wurde.

Aus Respekt hatten sich die Landwirte entschieden, ihre Demo am Folgetag abzuhalten. "Wir hatten niemals vor, in Konflikt mit der Gedenkstunde im Landtag zu kommen, da wir diese sehr respektieren", hatte der Bauernbund am Freitag mitgeteilt.