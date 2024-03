Haben die Bauernproteste bald ein Ende?

Anfang des Jahres nahm der Bauernprotest richtig Fahrt auf. © Christoph Schmidt/dpa

"Wir sind kompromissbereit, wenn es im Gegenzug zu Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen kommt", sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken (61) der Welt am Sonntag. "Wir wollen unseren Mitgliedern nicht vorspielen, dass wer am lautesten schreit am besten Gehör findet."



Die Unionsfraktion im Bundestag forderte eine rasche Einigung. "Es ist ratsam, den Landwirten jetzt entgegenzukommen – nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch, um jeglichen Radikalisierungstendenzen von Einzelnen, die nicht für die breite Masse der friedlich protestierenden Bauernschaft stehen, die Grundlage zu entziehen", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Steffen Bilger (45).

Jeder mögliche Kompromiss müsse mit den Landwirten besprochen werden, sonst werde er sein Ziel verfehlen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch (55) begrüßte die Bereitschaft des Deutschen Bauernverbands, jenseits der Agrardieseldebatte Kompromisse zur Entlastung der Landwirte zu suchen. Die Ampelfraktionen hätten diesen Weg begonnen, indem sie die Mitglieder der Zukunftskommission Landwirtschaft zum Diskurs eingeladen hätten.