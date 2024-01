Landesbischof Kramer über Bauernproteste: "Teil demokratischen Lebens"

Landesbischoff Friedrich Kramer (59) hat sich in Halle zu den aktuellen Protesten geäußert. © Bodo Schackow/dpa

"Die Proteste sind Teil demokratischen Lebens", sagte der Theologe am Mittwochabend in Halle.

Dem Narrativ gesellschaftlicher Spaltung müsse man sich entgegenstellen. Proteste seien viel eher ein Zeichen für eine lebendige Gesellschaft, in der Menschen etwas auf die Beine stellen.

Vor den in diesem Jahr auch in Ostdeutschland anstehenden Wahlen wolle die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKMD) aktiv dazu aufrufen, wählen zu gehen. In den Gemeinden sollen Orte für Diskurs geschaffen werden, sagte der Landesbischof. Auch sollen die Menschen etwa mittels Gesprächsforen über die Wahlen und die zur Wahl stehenden Parteien informiert werden.

"Wir wollen auch inhaltlich sprechen, zum Beispiel darüber, was es heißt, wenn diese oder jene Partei eine Mehrheit hat", erklärte der Landesbischoff. "Und dann setzen wir auf die Vernunft der Menschen damit umzugehen."