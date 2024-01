Protest-Wirrwarr in Magdeburg: Wann streiken die Bauern nun?

Die Bauernproteste in Magdeburg wurden auf Sonntag verlegt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Wir hatten niemals vor, in Konflikt mit der Gedenkstunde im Landtag zu kommen, da wir diese sehr respektieren", teilte der Bauernbund am Freitag in Magdeburg mit.

"Mit der Verschiebung unserer Veranstaltung wollen wir ein Zeichen setzen, die nun entstandene und von uns nicht verschuldete Brisanz aus der Situation zu nehmen."

Der Protest mit Landwirten aus mehreren Bundesländern solle nun am Sonntagnachmittag auf dem Domplatz in Magdeburg stattfinden.

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (64, CDU) hatte am Vortag eine geplante zentrale Gedenkstunde zum nationalen Holocaustgedenktag abgesagt.

Hintergrund seien angemeldete Bauernproteste für diesen Samstag auf dem Domplatz vor dem Parlamentsgebäude, so die Landtagsverwaltung.