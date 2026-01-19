Auf gesperrtem Weg: Bergwacht muss uneinsichtige Spaziergänger retten

Bad Reichenhall - Am Wochenende musste die Bergwacht in Oberbayern uneinsichtigen Wanderern auf eisigen Wegen zu Hilfe eilen.

Vereiste Wege hielten Wanderer in Oberbayern nicht auf. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land (2)

Am eigentlich gesperrten Rundweg um den Höglwörther See brauchte eine 62-jährige Salzburgerin am Sonntag gegen 14 Uhr Hilfe. Sie war gestürzt und hatte sich sehr schmerzhaft am Becken verletzt, berichtete das Bayerische Rote Kreuz.

Bergwacht und Rettungsdienst mussten über die Ramsauer Straße anfahren und dann den Weg entlang der Kaskaden des Höglwörther Seebachs absteigen. Die Frau wurde mit einer Radltrage wieder hinauf zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus gebracht.

"Trotz des in weiten Abschnitten vereisten Wegs und der aktuellen Sperre mit Barken und zusätzlichen Bannern waren am Sonntag sehr viele Menschen rund um den See unterwegs", stellten die Einsatzkräfte fest.

Ein weiterer Notruf ging gegen 14.30 Uhr vom Mittleren Steig am Teisenberg ein. Eine 57-Jährige aus dem Landkreis Altötting war beim Abstieg von der Stoißer Alm nach Neukirchen auf einer Eisplatte ausgerutscht und hatte sich den Arm gebrochen.