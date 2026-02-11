 2.377

Wander-Unfall in der Sächsischen Schweiz: 18-Jähriger stürzt acht Meter in die Tiefe

Am Dienstagnachmittag ist ein 18-jähriger Wanderer auf den Affensteinen acht Meter in die Tiefe gestürzt und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Schmilka - Am gestrigen Dienstagnachmittag verunglückte ein 18-Jähriger beim Wandern auf den Affensteinen bei Schmilka. Es folgte eine große Rettungsaktion inklusive Rettungshubschrauber-Einsatz.

Die Rettungskräfte der Bergrettung Bad Schandau brachten den 18-Jährigen auf ein Plateau, um ihn weiter versorgen zu können.
Die Rettungskräfte der Bergrettung Bad Schandau brachten den 18-Jährigen auf ein Plateau, um ihn weiter versorgen zu können.

Wie die Bergwacht gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Schandau gegen 16.10 Uhr am gestrigen Dienstag von der Leitstelle alarmiert.

Zuvor habe eine Gruppe Jugendlicher einen Notruf auf den Affensteinen abgesetzt, nachdem einer von ihnen den Halt verloren habe und rund acht Meter hinab in eine Schlucht gestürzt sei.

Glücklicherweise hielt ein Baum den Fall des 18-Jährigen schließlich auf, sodass er sich an diesem festhalten konnte. Anschließend stiegen andere Mitglieder der Gruppe in die Schlucht hinab, um dem Verunfallten zu helfen. Die Rettung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes als äußerst kompliziert. Sogar der Rettungshubschrauber Christoph 62 war mit im Einsatz.

Auch der Rettungshelikopter Christoph 62 aus Bautzen war an dem Einsatz beteiligt und brachte den Teenager in ein Dresdner Krankenhaus.
Auch der Rettungshelikopter Christoph 62 aus Bautzen war an dem Einsatz beteiligt und brachte den Teenager in ein Dresdner Krankenhaus.

Nachdem die Einsatzkräfte den Teenager lokalisiert und gesichert hatten, wurde er auf ein Plateau gebracht, wo er vom Rettungshubschrauber abtransportiert werden konnte. Der 18-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Dresden eingeflogen.

Genaueres über den Zustand des Sturz-Opfers ist bislang noch nicht bekannt.

