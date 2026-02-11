Wander-Unfall in der Sächsischen Schweiz: 18-Jähriger stürzt acht Meter in die Tiefe

Schmilka - Am gestrigen Dienstagnachmittag verunglückte ein 18-Jähriger beim Wandern auf den Affensteinen bei Schmilka . Es folgte eine große Rettungsaktion inklusive Rettungshubschrauber-Einsatz.

Die Rettungskräfte der Bergrettung Bad Schandau brachten den 18-Jährigen auf ein Plateau, um ihn weiter versorgen zu können. © Marko Förster

Wie die Bergwacht gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Schandau gegen 16.10 Uhr am gestrigen Dienstag von der Leitstelle alarmiert.

Zuvor habe eine Gruppe Jugendlicher einen Notruf auf den Affensteinen abgesetzt, nachdem einer von ihnen den Halt verloren habe und rund acht Meter hinab in eine Schlucht gestürzt sei.

Glücklicherweise hielt ein Baum den Fall des 18-Jährigen schließlich auf, sodass er sich an diesem festhalten konnte. Anschließend stiegen andere Mitglieder der Gruppe in die Schlucht hinab, um dem Verunfallten zu helfen. Die Rettung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes als äußerst kompliziert. Sogar der Rettungshubschrauber Christoph 62 war mit im Einsatz.