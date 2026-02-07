Soldat (†31) durch herabstürzenden Eiszapfen getötet, weiterer Mann (†22) stirbt beim Eisklettern

Salzburg/Oberstdorf - Am Donnerstagnachmittag ist bei einem militärischen Lehrgang ein 31-jähriger schwedischer Soldat durch einen Eiszapfen getötet worden.

Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte das Leben des schwer verletzten Soldaten nicht retten. © Bergrettung Salzburg/dpa

Laut Angaben der Polizei befand er sich mit zwei weiteren Lehrgangsteilnehmern und dem Ausbilder beim "Schranbach-Eisfall" in Kaprun.

Diese Übung war im Rahmen einer Heeresbergführer-Ausbildung des österreichischen Bundesheeres geschehen.

Als die vier Eiskletterer gerade unterhalb eines Felsvorsprunges waren, löste sich von oben ein großer Eiszapfen. Dieser prallte zuerst gegen eine Eiswand und traf im Anschluss den 31-Jährigen.

"Den übrigen Gruppenmitgliedern gelang es, rechtzeitig auszuweichen, wodurch sie unverletzt blieben", teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit.

Man habe sofort versucht, Erste Hilfe zu leisten, die dann von der alarmierten Besatzung des Notarzthubschraubers fortgesetzt wurde.