Bergwachteinsatz in Schrammsteinen: Pärchen auf Wanderung von Dunkelheit überrascht

Bad Schandau - Die Wandertour eines jungen Pärchens in der Sächsischen Schweiz endete am Samstagabend mit einem Bergwachteinsatz.

Da der Vollmond nicht genügend Licht spendete, musste die Bergwacht eingreifen. © Marko Förster

Wie die Bergwacht Bad Schandau gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Rettungseinsatz am Samstagabend in den Schrammsteinen.

Ein 30-jähriger Urlauber war zusammen mit seiner Freundin von Ostrau aus zu einer Wandertour durch die Schrammsteine aufgebrochen.

Zur Orientierung verließen sie sich auf die beliebte "Komoot"-App auf ihrem Smartphone.

Offenbar unterschätzte die App allerdings die benötigte Zeit grob, sodass aus geplanten zwei schließlich sechs Stunden wurden.

Das Paar kam somit nicht mehr bei Tageslicht am Zielort an und geriet in die Dunkelheit des Abends.

Da selbst der Vollmond nicht zur Ausleuchtung der Stiegen reichte, benachrichtigten die jungen Leute die Rettungsleitstelle.