Begleiter kann nur zusehen: Bergsteiger aus München stürzt in den Tod

Innsbruck - Ein Bergsteiger aus dem Raum München ist am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in St. Leonhard im österreichischen Pitztal tödlich abgestürzt.

Über die Hubschrauber "NAH Martin 8" und "Libelle Tirol" wurden die beiden Bergsteiger geborgen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Landespolizeidirektion Tirol bekannt gab, habe der 40-Jährige auf einem Schneefeld den Halt verloren und sei über das felsdurchsetzte und steile Gelände in die Tiefe gefallen.

Er und sein 66 Jahre alter Begleiter waren in den Morgenstunden in Plangeross gestartet und waren auf dem Weg in Richtung Gipfel unterwegs.

"Einige Stunden später entschiedenen sie sich, die Tour aufgrund der fortgeschrittenen Zeit abzubrechen und begannen den Abstieg", teilten die Beamten mit. Dabei geschah der Unfall.

Der 66-Jährige, der den ganzen Vorfall beobachten musste, habe daraufhin sofort die Bergrettung Innerpitztal alarmiert.

"Der 40-jährige Deutsche aus dem Raum München erlitt durch den Absturz tödliche Verletzungen und wurde mit dem Polizeihubschrauber mittels Taus geborgen und ins Tal geflogen."