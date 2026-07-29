Schock am Rauenstein: Junge (15) stürzt in die Tiefe
Von Maximilian Schiffhorst, Marko Förster
Struppen - Schockmoment für eine Wandergruppe in der Sächsischen Schweiz! Am späten Montagnachmittag ist ein 15-Jähriger beim Geocaching verunglückt.
Der Teenager wollte gegen 17 Uhr am Rauenstein einen Felsblock beklettern und stürzte rund fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich laut Einsatzbericht schmerzhafte Verletzungen zu.
Seine Begleiter wählten den Notruf, woraufhin umgehend Retter der Bergwacht Pirna zum Unfallort ausrückten.
In unwegsamen Gelände fand zunächst die Erstversorgung des Patienten statt, bevor er seilgesichert über eine Gebirgstrage mehrere Hundert Meter zum Wanderweg und schließlich weiter zum Rettungswagen transportiert wurde.
Der Jugendliche kam zur weiteren Behandlung in eine Dresdner Klinik. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Titelfoto: Marko Förster