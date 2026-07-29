Schock am Rauenstein: Junge (15) stürzt in die Tiefe

Struppen - Schockmoment für eine Wandergruppe in der Sächsischen Schweiz ! Am späten Montagnachmittag ist ein 15-Jähriger beim Geocaching verunglückt.

Im Bereich des Rauensteins mussten sich Retter der Bergwacht am Montag um einen verunfallten Jungen (15) kümmern. © Marko Förster

Der Teenager wollte gegen 17 Uhr am Rauenstein einen Felsblock beklettern und stürzte rund fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich laut Einsatzbericht schmerzhafte Verletzungen zu.

Seine Begleiter wählten den Notruf, woraufhin umgehend Retter der Bergwacht Pirna zum Unfallort ausrückten.

In unwegsamen Gelände fand zunächst die Erstversorgung des Patienten statt, bevor er seilgesichert über eine Gebirgstrage mehrere Hundert Meter zum Wanderweg und schließlich weiter zum Rettungswagen transportiert wurde.