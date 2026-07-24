Ehefrau musste alles mit ansehen: Senior (†76) stirbt kurz vor Tal bei Bergunfall

Mittenwald - Im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Donnerstag ein 76-Jähriger bei einem Bergunfall tödlich verletzt worden.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verunglückten finden und begannen mit der Reanimation. Doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.18 Uhr im Bereich Mittenwald. Der Urlauber aus Berlin war zusammen mit seiner Gattin unterwegs.

Im unteren Bereich des Leitersteigs im Karwendel – im Bereich einer anspruchsvolleren Passage – habe der Senior plötzlich den Halt verloren.

"Infolgedessen kam er vom schmalen Steig ab und stürzte etwa 70 Meter durch den sehr steilen, teilweise nahezu senkrechten Bergwald hinab", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Seine Ehefrau verlor ihn dabei aus den Augen und konnte keine unmittelbare Hilfe leisten. Sie setzte umgehend den Notruf ab."

Einsatzkräfte der Grenzpolizei Murnau und der Bergwacht Mittenwald fanden den Verunglückten und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein – vergebens. Ein eingeflogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.