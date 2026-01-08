Bei minus zwölf Grad: Familie mit Kleinkind muss vom Breitenberg gerettet werden

Pfronten - Eine dreiköpfige Familie mit einem Kleinkind und einem Hund ist auf dem Breitenberg in Pfronten in eine Notlage geraten.

Die Bergwacht konnte die unterkühlten Menschen am Ende wohlbehalten ins Tal bringen. © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben der Bergwacht hatte die Gruppe die letzte Talfahrt der Breitenbergbahn verpasst und saß bei einbrechender Dunkelheit auf dem Berg im Ostallgäu fest.

Angesichts großer Kälte mit Temperaturen von minus zwölf Grad Celsius und der akuten Gefahr einer Unterkühlung sei umgehend ein Rettungseinsatz eingeleitet worden.

Das war besonders für das Kleinkind sehr wichtig, teilte die Bergwacht Pfronten mit.

Drei Einsatzkräfte der Bergwacht wurden demnach von Mitarbeitern der Bergbahn unterstützt.

Der Transport zur Familie erfolgte mit Gondel, Pistenraupe und Quad, um die Gruppe möglichst rasch zu erreichen.