13-Jähriger stürzt mit Mountaincart 30 Meter in die Tiefe

Bolsterlang - Ein 13 Jahre alter Fahrer ist bei einem Sturz mit einem Mountaincart im Oberallgäu schwer verletzt worden.

Die Bergwacht barg den verletzten Jungen, anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagnachmittag auf der Abfahrt von der Mittelstation der Hörnerbahn zum Sturz.

Beim Mountaincart handelt es sich um ein dreirädriges Gefährt ohne Antrieb, das man für schnelle Bergabfahrten vor Ort mieten kann.

Der Junge kam damit von der Fahrbahn ab, weil er beide Bremsen falsch bediente, erklärte die Polizei. Er stürzte mit dem Gefährt rund 30 Meter weit einen Abhang hinunter.