Arme und Beine gebrochen: Wanderin nach drei Nächten schwer verletzt gerettet

Garmisch-Partenkirchen - Eine Wanderin ist drei Tage nach einem Absturz bei Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt gerettet worden.

Die Einsatzkräfte konnten die schwer verletzte Wanderin am Tag der Vermisstenmeldung auffinden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Sie habe bis zur Rettung drei Nächte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an der Absturzstelle verbracht, teilte die Polizei mit.

Die 58-Jährige war demnach im Urlaub zum Wandern. Zuletzt hatte sie laut Polizeiangaben am Montag Kontakt zu Angehörigen und war im Bereich des Kramers unterwegs.

Nachdem es keinen Kontakt mehr zu der Frau gegeben hatte, meldeten Angehörige sie am Donnerstag als vermisst, wie es hieß.

Die Bergwacht und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei hätten nach der Vermissten gesucht. Auch zwei Hubschrauber waren demnach im Einsatz.