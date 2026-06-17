Drama in den Alpen: Wanderer stürzt 70 Meter tief, verliert Handy und wird immer wieder bewusstlos

Berchtesgadener Land - Die Bergwacht hat einen schwer verletzten 30 Jahre alten Mann in den Chiemgauer Alpen gerettet.

Der schwer verletzte 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, gingen am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr mehrere Notrufe ein: Wanderer hatten am Fuderheuberg bei Piding Hilferufe gehört, konnten diese aber nicht näher lokalisieren.

17 Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing und ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe suchten daraufhin das nähere Umfeld ab.

Beim Aufstieg von der Staufenbrücke aus fanden die Rettungskräfte auf einem auf rund 650 Höhenmetern abzweigenden verfallenen Jagersteig den 30-Jährigen aus Freilassing, der schwer verletzt unter einem Baum lag.

Der Mann war beim Aufstieg durch eine Rinne auf dem regennassen Untergrund ausgerutscht und rund 70 Höhenmeter durchs steile Waldgelände abgestürzt. Dabei hatte er noch Riesenglück: Er blieb knapp oberhalb einer senkrechten Wand liegen.

Beim Sturz hatte er sein Handy verloren. Außerdem wurde er aufgrund seiner Verletzungen immer wieder bewusstlos. Der 30-Jährige hatte sich neben einer Kopfplatzwunde und mehreren Abschürfungen schwerer am Unterschenkel und an der Hand verletzt.