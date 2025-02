Frau (†29) rund 200 Meter unter Skihütte tot entdeckt: Was geschah an der Rodelbahn?

Salzburg - Am Sonntag vermeldete die Landespolizeidirektion (LPD) Salzburg zwei Unfälle im Zusammenhang mit Rodelbahnen. Beide Vorfälle ereigneten sich am Samstag.

Am Samstag sind im Zuständigkeitsgebiet der Landespolizeidirektion Salzburg zwei schlimme Unfälle beim Rodeln passiert. © 123rf/spitzi1

In einem der Fälle in der Region Zell am See ist eine 29 Jahre alte Frau aus dem oberpfälzischen Landkreis Regensburg ums Leben gekommen.

Laut Angaben der Beamten kam die Frau nach einem Rodelausflug nicht mehr im Tal an.

Die Begleiter alarmierten gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte.

"Unverzüglich wurden Suchmaßnahmen durch die Polizeistreifen eingeleitet. Nachdem die anfängliche Nahbereichsfahndung erfolglos blieb, wurde die Bergrettung hinzugezogen", heißt es in einer Mitteilung der LPD Salzburg.

"Im Zuge der weiteren Suche konnte die vermisste Frau schließlich etwa 200 Meter unterhalb der Skihütte leblos im Bereich der Skipiste aufgefunden werden."

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.