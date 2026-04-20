Herzanfall am Lilienstein: Bergretter im Dauereinsatz
Rathen - Ein anstrengender Tag für die Besatzung der Bergwacht-Station Rathen: Ab Mittag mussten sie gleich dreimal zu komplizierten Einsätzen ausrücken. Schon zu Beginn zeigte sich jedoch auch, wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse für Wanderer sein können.
Es kann überall passieren, doch im Gebirge ist Hilfe besonders weit weg: So bekam ein Wanderer (47) im Nordaufstieg zum Lilienstein einen Herzanfall.
"Die Wiederbelebung war schon im Gange als die Bergwacht eintraf", sagt Sprecher Kai Kranich (43). "Auch waren Einweiser vor Ort."
Der Rettungshubschrauber brachte Notärztin und Sanitäter, mit dem Defibrillator wurde die Wiederbelebung fortgesetzt.
"Er kam mit Puls und Atmung ins Krankenhaus", so Kranich. "Da wurde von den Wanderern vorbildlich gehandelt."
Wanderer sitzt mit verletztem Knöchel fest
Für die Bergretter war der Tag jedoch noch lange nicht zu Ende: 15.47 Uhr war ein Bergsteiger bei einem Sprung am Lärmchenturm unterhalb der Waitzdorfer Aussicht umgeknickt, saß nun mit seinem Kletterfreund auf dem Gipfel fest.
Die Bergwacht brachte ihn mit einer Schrägseilbahn aus seiner misslichen Lage, dann ging es im Tragetuch zum Rettungswagen.
21.43 Uhr dann der letzte Einsatz. "Bei Hohnstein wollten zwei Wanderer eine Abkürzung ins Polenztal nehmen", so Kranich. Einer davon war Epileptiker.
"In einer Schlucht unterhalb des Haldenwegs kamen sie nicht mehr weiter." Zwei Bergretterinnen seilten sich zu ihnen ab, mit der Gegengewichtsmethode ging es wieder nach oben.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster