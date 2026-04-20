Herzanfall am Lilienstein: Bergretter im Dauereinsatz

Rathen - Ein anstrengender Tag für die Besatzung der Bergwacht -Station Rathen: Ab Mittag mussten sie gleich dreimal zu komplizierten Einsätzen ausrücken. Schon zu Beginn zeigte sich jedoch auch, wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse für Wanderer sein können.

Der Rettungshubschrauber brachte den Wiederbelebten (47) ins Krankenhaus. © Marko Förster

Es kann überall passieren, doch im Gebirge ist Hilfe besonders weit weg: So bekam ein Wanderer (47) im Nordaufstieg zum Lilienstein einen Herzanfall.

"Die Wiederbelebung war schon im Gange als die Bergwacht eintraf", sagt Sprecher Kai Kranich (43). "Auch waren Einweiser vor Ort."

Der Rettungshubschrauber brachte Notärztin und Sanitäter, mit dem Defibrillator wurde die Wiederbelebung fortgesetzt.

"Er kam mit Puls und Atmung ins Krankenhaus", so Kranich. "Da wurde von den Wanderern vorbildlich gehandelt."