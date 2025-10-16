Klettersteig-Unfall: Gruppe muss mitansehen, wie Mann in die Tiefe fällt

Schönau am Königsee - Bei einem Klettersteig-Unfall am Grünstein wurde ein Mann mittelschwer verletzt.

Der Hubschrauber leuchtete die Unfallstelle aus, doch bei aufsteigendem Nebel war Eile geboten. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, war der 54-Jährige am Mittwoch im Bereich des sogenannten Quittenbaumecks ausgerutscht.

Er fiel geschätzte 30 Meter über eine tiefe Rinne und überlebte wie durch ein Wunder mittelschwer verletzt. Einer seine Begleiter stieg zu ihm ab, um Erste Hilfe zu leisten. Gegen 17.50 Uhr setzte ein weiterer Begleiter den Notruf ab.

Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers rückten aus.

Weil es dunkel wurde und Nebel aufzog, entschieden sich die Einsatzkräfte vor Ort zu einer sogenannten Crash-Rettung: Nach einer medizinischen Erstversorgung durch das Team wurde der 54-Jährige mit der Winde aufgenommen und zu einem Zwischenlandeplatz geflogen.

Hier übernahm ein Rettungswagen des Berchtesgadener Roten Kreuzes und brachte den Mann schließlich zum Salzburger Unfallkrankenhaus.