Bundeswehr-Heli eilt Bergwacht zu Hilfe: Kind fällt mehrere Meter in die Tiefe

Bad Schandau - Am Montag hatte die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz viel zutun. Kurz nachdem die Einsatzkräfte den einen Einsatz abgeschlossen hatten, folgte schon der nächste.

Weil der Rettungshubschrauber "Christoph 62" nicht zur Verfügung stand, eilte der Bundeswehr-Helikopter "Christoph 87" zu Hilfe. © Marko Förster

Der erste Notruf ging um 12.49 Uhr bei der Bergwacht Bad Schandau ein, wie diese auf ihrem Instagram-Profil mitteilt.

Nachdem ein Wanderer (geboren 1975) aus dem Kirnitzschtal zum Carolafelsen aufgestiegen war, kam es zu einem "internistischen Problem", welches eine sofortige Unterstützung durch die Rettungskräfte erforderlich machte - ob die Anstrengung selbst oder etwa Vorerkrankungen den Vorfall auslösten, wird derzeit untersucht.

Zu jenem Zeitpunkt war der Rettungshubschrauber "Christoph 62" nicht verfügbar. Doch glücklicherweise konnte man auf den SAR-Hubschrauber "Christoph 87" der Bundeswehr aus Holzdorf zurückgreifen.

Weiter heißt es, dass man "aufgrund der frisch gemähten Wildwiese und der Uferwiese in Schmilka" nicht sicher in der Umgebung landen konnte. Aus diesem Grund entschied man sich dazu, eine Straße nahe dem Grenzübertritt in Schmilka zu sperren, um auf dieser zu landen.

Dort stieg ein Luftretter der Bergwacht zu, der gemeinsam mit der Hubschrauberbesatzung anschließend den Wanderer mittels Windenrettung vom Carolafelsen rettete.