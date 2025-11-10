Tour mit TikTok geplant: Wanderer werden Fall für die Bergwacht

Bad Hindelang - Zwei junge Erwachsene sind in den Allgäuer Alpen von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten.

Der nachflugtaugliche Hubschrauber fand die Wanderer im schneebedecktem Gelände. © Bergwacht Hinterstein

Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit TikTok geplant, teilte die Bergwacht mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich dann am Samstagabend weder vor noch zurück getraut und den Notruf gewählt.

Mit einem Rettungshubschrauber wurden die beiden Wanderer wieder ins Tal geflogen. Sie wollten den Angaben zufolge eine äußerst anspruchsvolle Tour über den Jubiläumsweg zum Schreckensee wandern.

Ab einer Höhe von etwa 1600 Metern herrschen nach Angaben der Bergwacht derzeit winterliche Bedingungen vor.

Touren durch dieses anspruchsvolle Terrain sollten zu dieser Jahreszeit nur von erfahrenen Alpinisten unternommen werden.