Wanderer stürzt beim Aufstieg am Tegelberg in den Tod

Beim Aufstieg auf einen Gipfel am Tegelberg ist ein Mann abgestürzt und tödlich verletzt worden.

Von Friederike Hauer

Schwangau - Beim Wandern im Allgäu ist ein 62-jähriger Mann auf dem Weg zum Branderschrofen in den Tod gestürzt.

Die per Hubschrauber eingeflogenen Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild)  © Arno Burgi/dpa

Laut Polizei war der Mann am Samstagmittag von Schwangau zu dem Gipfel am Tegelberg aufgestiegen.

Dabei stürzte er an einer teils mit einem Drahtseil gesicherten Stelle rund 100 Meter in die Tiefe.

Der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bergwacht Berg statt Ballermann: Junggesellenabschied endet mit Promille-Einsatz auf 1800 Metern

Ersthelfer hatten zuvor versucht, denn Mann am Leben zu halten. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Es wird von einem Unglück ohne Fremdbeteiligung ausgegangen. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Füssen samt Hubschrauber auch Kräfte der Bergwacht Füssen.

Titelfoto: Arno Burgi/dpa

