Zehn Meter in Tiefe gefallen: 69-Jährige stürzt bei Bergwanderung in Gebirgsbach

Marktschellenberg - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr eine 69 Jahre alte Frau rund zehn Meter tief in einen Gebirgsbach gestürzt.

Nach ersten Erkenntnissen zog sich die 69 Jahre alte Frau bei ihrem Sturz in den Bach mittelschwere Verletzungen zu. © Bayerisches Rotes Kreuz, KV Berchtesgadener Land

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, befand sich die Frau gerade auf einer Bergwanderung in der Almbachklamm.

Auf einer regennassen Brücke sei sie dabei ausgerutscht und über einen felsigen Steilhang abgestürzt.

"Vier couragierte Ersthelfer stiegen ab und verhinderten, dass die nach erster Einschätzung mittelschwer Verletzte im kalten Wasser abtreibt", heißt es vonseiten des BRK.

"Die Einsatzkräfte versorgten die bereits unterkühlte und unter anderem am Kopf verletzte Frau notärztlich." Sie wurde mit einer Rettungswinde in den Rettungshubschrauber aufgenommen und direkt in eine Klinik nach Traunstein geflogen.

Die Frau war mit Familienangehörigen auf der Wandertour. Drei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) nahmen den Unfall und die ersten Ermittlungen auf.