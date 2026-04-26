26.04.2026 18:07 Berater des eigenen Vaters widerspricht Christina Block: "Zweck war der Einsatz für die Kinder"

Im Podcast "Ein echter Krimi: Der Fall Block" übte der Berater von Eugen Block Kritik am Verfahren und rüttelt an der Verteidigung von Christina Block.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Montag steht im Fall Christina Block (52) bereits der 46. Prozesstag an. Nach Einschätzung des Strafverteidigers Gerhard Strate (76) hätte der Prozess wegen des Vorwurfs der Kindesentführung jedoch deutlich kürzer ausfallen können: Im Podcast "Ein echter Krimi: Der Fall Block" erklärte der Berater von Eugen Block (85) im Gespräch mit Host Michael Maske, das Verfahren wäre seiner Ansicht nach "in zehn Tagen" abzuschließen gewesen. Auch sonst übt der Rechtsanwalt deutlich Kritik am laufenden Verfahren und rüttelt zudem an der Verteidigung von Christina Block selbst.

Eugen Block (85, l.) steht neben seinem Rechtsanwalt Gerhard Strate (76) während des Neujahrsempfangs der Block Gruppe im Hotel Grand Elysée. © Marcus Brandt/dpa Diese hatte in ihrer Einlassung behauptet, die mutmaßlichen Entführer rund um David B. (68) seien ursprünglich für die IT-Sicherheit des "Grand Elysée"-Hotels in Hamburg engagiert worden. Strate widerspricht dieser Darstellung: "Das war eigentlich auch auf der Hand liegend, dass der eigentliche Zweck der Beauftragung von Herrn B. und seiner Truppe nicht in der Bekämpfung von irgendwelchen Cyber-Angriffen bestand, sondern natürlich in dem Einsatz hier für die Kinder." Gleichzeitig nimmt der 76-Jährige die Steakhouse-Erbin teilweise auch in Schutz: "Sie mag möglicherweise in ihrer Aussage am Anfang die falschen Akzente gesetzt haben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass […] von ihrer Seite die Unwahrheit herübergekommen ist." Aus aller Welt Frau will lange Mähne loswerden: Was Friseur macht, lässt sie in Tränen ausbrechen Strate stellt vor allem den Verbrechensvorwurf infrage. Zwar sei es nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft die Tatbestände zunächst als Verbrechen eingestuft habe, deren weitere Verfolgung halte er jedoch für überzogen: "Es ist doch völlig klar, […] dass Christina Block es als Mutter dieser Kinder natürlich nie und nimmer gewollt hat, dass diesen irgendwie Gewalt angetan wird." Auch zum viel diskutierten mutmaßlichen Treffen am 28. Dezember 2023 zwischen Block und den mutmaßlichen Entführern – wenige Tage vor der Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 – äußerte sich Strate: "Das mag es gegeben haben. Ich sehe da gar kein Problem drin." Blocks Verteidiger Ingo Bott (42) hatte hingegen bestritten, dass ein solches Treffen überhaupt stattgefunden habe. Entscheidend seien aus Strates Sicht die sogenannten Qualifikationsmerkmale einer möglichen Straftat – etwa eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Gesundheit. Diese seien kaum belegbar: "Dass sie möglicherweise Gegenteiliges gewollt hat, liegt nicht im Ansatz", so Strate weiter.

Im Entführungs-Fall: Wie viel wusste Eugen Block?

Christina Block (52), hier mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42), wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa Strate selbst hat kein Mandant im laufenden Prozess vor dem Hamburger Landgericht, tritt aber im Hintergrund und gelegentlich in öffentlichen Statements im Namen von Eugen Block als Berater des Chefs der Block-Gruppe auf. Der "Patriarch" tritt dabei als Zeuge im Verfahren auf, machte jedoch schon früh von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dennoch ist er im Prozess gegen seine Tochter immer wieder Thema: Wie viel wusste er wirklich? Hat am Ende sogar er selbst die Entführung in Auftrag gegeben? Dazu sagte Strate: "Eugen Block ist eine Legende, deshalb hatte man auch nicht gewagt, ihn anzuklagen. […] Das war einfach eine noble Geste der Staatsanwaltschaft, die aber natürlich auch ihre Gründe hat: Es liegt nicht so viel vor gegen ihn und ich meine aber auch gegen seine Tochter." Aus aller Welt Die Natur war sein Leben: Wander-Influencer tot aufgefunden Der Anwalt geht zudem davon aus, dass der Unternehmer nicht erneut angeklagt werden wird. Ob Eugen Block mehr wusste, als er öffentlich sagt, könne er nicht beurteilen. Gleichzeitig betonte Strate jedoch, dass Block "auf der Höhe seiner Verstandeskräfte und wirklich immer mit hoher Urteilskraft bei der Sache" sei.

Wie ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter?