Block-Prozess: Es geht weiter mit den Polizeizeugen
Hamburg - Am 42. Verhandlungstag im Entführungsprozess gegen Christina Block (52) wird die Befragung der Polizeizeugen fortgesetzt. Nachdem bereits mehrere Kriminalbeamte ausgesagt haben, steht am Dienstag eine weitere Polizistin im Zeugenstand. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter
Wie das Gericht am Montag mitteilte, wird die Zeugenbefragung der Polizeibeamten am Dienstag fortgesetzt wird. Für 09.30 Uhr ist eine weitere Hamburger Kriminalbeamtin als Zeugin geladen.
Ungewiss bleibt weiterhin, wann die mutmaßlichen Entführer aus Israel aussagen können. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten ist eine Einreise derzeit nicht möglich. Nach Angaben der Vorsitzenden besteht jedoch die Hoffnung, dass die Zeugen ab dem 14. April 2026 wieder in Deutschland vernommen werden können – vorausgesetzt, die Lage lässt dies zu.
Update, 8.50 Uhr: Recap von Freitag
Am 41. Verhandlungstag kam es zunächst zu angespannten Wortwechseln: Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt ermahnte mehrere Verteidiger erneut, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Anschließend sagte ein Hamburger Kriminalbeamter aus, der im Februar 2024 in Kupfermühle (Schleswig-Holstein), den mutmaßlichen Grenzübertrittsort der Entführe mit den jüngsten Blockkindern, untersucht hatte. Dabei seien unter anderem Ohrringe eines der Kinder gefunden worden. Außerdem berichtete er von einer Zeugin, die Ende Dezember 2023 ein Wohnmobil gesehen haben will.
Danach endete der Prozesstag überraschend bereits rund vier Stunden früher als ursprünglich vorgesehen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa