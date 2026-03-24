Block-Prozess: Es geht weiter mit den Polizeizeugen

Am 42. Verhandlungstag im Entführungsprozess gegen Christina Block (52) wird die Befragung der Polizeizeugen fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 42. Verhandlungstag im Entführungsprozess gegen Christina Block (52) wird die Befragung der Polizeizeugen fortgesetzt. Nachdem bereits mehrere Kriminalbeamte ausgesagt haben, steht am Dienstag eine weitere Polizistin im Zeugenstand. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Lebensgefährten und Mitangeklagten Gerhard Delling (66) am 41. Verhandlungstag im Landgericht Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter

Wie das Gericht am Montag mitteilte, wird die Zeugenbefragung der Polizeibeamten am Dienstag fortgesetzt wird. Für 09.30 Uhr ist eine weitere Hamburger Kriminalbeamtin als Zeugin geladen. Ungewiss bleibt weiterhin, wann die mutmaßlichen Entführer aus Israel aussagen können. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten ist eine Einreise derzeit nicht möglich. Nach Angaben der Vorsitzenden besteht jedoch die Hoffnung, dass die Zeugen ab dem 14. April 2026 wieder in Deutschland vernommen werden können – vorausgesetzt, die Lage lässt dies zu.

Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa