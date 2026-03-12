Block-Prozess geht weiter: Zwei Kripo-Beamtinnen als Zeuginnen geladen

Hamburg - Am 38. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (52) sollen am heutigen Donnerstag zwei Kriminalbeamtinnen aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Rund 15 Minute vor Beginn des 38. Verhandlungstag ist es vor und im Saal 237 noch recht ruhig. Der Andrang ist wie so oft zuletzt überschaubar.

Die beiden Kriminalbeamtinnen sollen Anfang Januar 2024 im Hamburger Haus von Christina Block ermittelt haben. Dorthin hatte die Unternehmerin ihre beiden jüngsten Kinder nach der Entführung in der Silvesternacht gebracht. Theo und Klara hielten sich dort bis zum 5. Januar 2024 auf, bevor das Oberlandesgericht ihre Rückkehr zu ihrem Vater Stephan Hensel (51) nach Dänemark anordnete.

Am 37. Verhandlungstag stand die Aussage der Jugendamtsmitarbeiterin Carina F. im Mittelpunkt. Sie hatte die Kinder kurz nach der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 getroffen, um eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu prüfen.

F. erklärte, dass sie bei dem Termin keinerlei Anzeichen dafür habe feststellen können. Die Kinder hätten "total ausgelassen" und "gelöst" gewirkt. Sowohl Klara als auch Theo hätten sogar über eine Neueinrichtung ihrer Zimmer im Hause der Mutter gesprochen.

Dass Klara den Termin später ganz anders dargestellt habe – die Teenagerin hatte unter anderem erklärt, dass F. ihr "nicht geholfen" habe – erklärte sich die Sozialpädagogin mit einem möglichen "großen Loyalitätskonflikt", in dem die Teenagerin gesteckt haben könnte und wegen des sie Dinge womöglich anders geschildert habe, als sie wirklich passiert seien.

Während Block-Verteidiger Ingo Bott die Zeugenaussage anschließend als "sehr authentisch" und "sehr glaubhaft" einordnete, zeigte sich Hensel-Anwalt Philip von der Meden irritiert vom Vorgehen des Jugendamts. Es sei bemerkenswert, dass die gewaltsame Entführung bei der Frage nach einer Kindeswohlgefährdung offenbar keine Rolle gespielt habe, bemerkte der Jurist.