Kein Ende in Sicht: Block-Prozess schon wieder verlängert

Hamburg - Schon länger stand die Vermutung im Raum, nun machte es das Hamburger Landgericht offiziell: Der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) wird sich deutlich länger hinziehen als ursprünglich geplant. Mit der Festsetzung von 41 weiteren Hauptverhandlungsterminen reicht die Terminplanung nun bis kurz vor Weihnachten 2026.

Das Gericht wies unter anderem die Ablehnungsgesuche von Christina Block und ihrem Verteidiger Ingo Bott (42, l.) zurück. © Marcus Brandt/dpa

Gerichtssprecherin Dr. Marayke Frantzen betonte am Dienstag jedoch, dass es sich dabei lediglich um eine vorsorgliche Terminplanung handele.

Eine verbindliche Aussage über die tatsächliche Dauer des Verfahrens sei damit nicht getroffen. Der Prozess könne sowohl früher enden als auch über den Jahreswechsel hinaus andauern.

Ursprünglich war das Verfahren im Juli 2025 mit Terminen bis kurz vor Weihnachten 2025 gestartet. Seither wurde der Zeitplan bereits zweimal verlängert.

Im Zuge der Ankündigung der zusätzlichen Termine teilte das Gericht am Dienstag außerdem mit, dass mehrere Ablehnungsgesuche wegen der Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wurden.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2026 verwarf die Strafkammer die am 27. Januar 2026 gestellten Anträge von Christina Block, Gerhard Delling (66), des Familienanwalts Dr. Andreas C., des angeklagten Sicherheitsunternehmers sowie der angeklagten Cousine und deren Ehemannes als unbegründet.

Bereits einen Tag zuvor hatte die Kammer entsprechende Gesuche der Cousine und ihres Ehemannes vom 30. Januar 2026 zurückgewiesen.